Kayseri patlamasının faili PKK’lı terörist: “Beni partiye çağırdılar, ‘Parti nedir’ diye soruduğumda ‘PKK’ dediler”

17 Aralık 2016’da 15 askerin şehit, 54 askerinde gazi olduğu patlamanın faili olan ve MİT ile emniyet tarafından düzenlenen operasyon ile Irak’ta yakalanan ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner, Kayseri’de hakim karşısına çıktı. Mahkemede konuşan Tekiner, “Beni partiye çağırdılar. ‘Parti nedir’ diye soruduğumda ‘PKK’ dediler” dedi. Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 askerde gazi olmuştu. Patlamanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında saldırının faili olan ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Irak’ta yakalanarak Kayseri’ye getirildi. Bugün Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, yoğunluk nedeniyle konferans salonuna alındı. Duruşmada, tutuklu terörist Ferhat Tekiner hazır edilirken, şehit aileleri, gaziler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, sanık ve müşteki taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkemede söz verilmesi üzerine konuşan PKK’lı terörist Ferhat Tekiner, “Diyarbakır’da kendi dükkanımda çalışırken Kenan Çiçek ile tanıştım. Araba satışından dolayı tanıştım. Daha sonra yavaş yavaş görüşmeye başladık. Bir süre sonra bana ‘Parti seni çağıyor” dedi. Bende “Parti nedir” diye sorunca “PKK” dedi. Bende gitmedim. Bir gün evime giderken bir aracın yanındaki biri benden yardım istedi. Bende yardım ettim. Bacağını bacağımın arasına koydu ve silahını boğazıma dayayıp “Biz birini istiyorsak gelir, yoksa biz getiririz” dedi. Belirli sürelerde tehdit aldım. Bir süre sonra Kenan’ı arayıp kabul ettiğimi söyledim. Beni Lice’ye götürdü. Oradan da bir teröristin yanına götürdüler” dedi.

PKK’lı Tekiner, “Benim bombadan haberim yoktu. Benden araç çalmamı istediler. Daha sonra kamyon çalmamı istediler. Sonra Kenan ile Adana’da araba çalmak için keşif yaptık. Lice’de canlı bombayı görmüştüm ama canlı bomba olduğunu bilmiyordum. Adana’da bir evde kaldığımızda çizim yaptıklarını gördüm ama ne olduğunu anlamadım. Aracı çaldıktan sonra Kenan bana bir yol gösterdi. Ormanlık alanda bir yerdi. Saatinde gittim. Aracı park ettikten sonra Kenan ve yanındaki terörist geldi. Kendi araçlarının bagajından malzeme yükleme başladılar. Araçtan teneke malzemeleri indirdiler. Arabanın arka koltuğunda da kablo ve gazete vardı. Sonraki gün Adana’dan ayrılıp otobüs ile Şanlıurfa’ya geldim. Diyabakır’a geldiğimde Kenan’ın evine gittim. Orası polisle çevrilmişti. Kenan’ı da gözaltına almışlardı. Oradan çıkıp kafeye gittim. Oraya gittiğimde oradakiler bana arandığımı, Kayseri’de patlama olduğunu söylediler. Bir internet kafeye gidip patlamaya detaylıca baktım. Panikledim. Daha sonra Kenan’ın kardeşi Beşir yanıma gelerek PKK’nın benden rapor istediğini söyledi. Bende raporu araba çaldığımı yazdım. Van’dan Hakkari’ye, buradan da bir öğrenci servisi ile para karşılığında sınır köyüne geldim. Burada bir kaçakçı beni mayınlı bir bölgeden sınır dışına çıkarttı. Beni ismi Şahan olan bir terörist karşıladı. Götürdükleri yerde çok kalabalık bir terörist grubu vardı. Beni orada tutukladılar. Gittiğimiz yerde sürekli hava saldırısı oluyordu. Hepsi ölüyordu” diyerek kendini savundu.

Sürekli bir konudan başka bir konuya geçen terörist Ferhat Tekiner’i mahkeme başkanı “4 sene boyunca hiçbir şey yapmadan PKK’yı ayakta uyutmuşsun. Bir gün değil, iki gün değil. 4 sene ne yaptın. Sen orada siyaset eğitimi de almışsın” diyerek uyardı.