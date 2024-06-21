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  4. "Kayseri Pınarbaşı’nda gerilim sürüyor" diyerek açıkladı! Olayı böyle duyurdu: 'Önceki MHP'li başkanın kardeşi CHP’li belediye meclis üyesini dövüp silahla vurdu'

"Kayseri Pınarbaşı’nda gerilim sürüyor" diyerek açıkladı! Olayı böyle duyurdu: 'Önceki MHP'li başkanın kardeşi CHP’li belediye meclis üyesini dövüp silahla vurdu'

21.06.2024 22:57
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yenilenen seçimlerde CHP'nin adayı kazanmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, önceki belediye başkanının kardeşi ve beraberindekilerin CHP’li belediye meclis üyesi Şerafettin Bahadır’ı dövdükten sonra ayağından vurduğunu aktardı.

"Kayseri Pınarbaşı’nda gerilim sürüyor" diyerek açıkladı! Olayı böyle duyurdu: 'Önceki MHP'li başkanın kardeşi CHP’li belediye meclis üyesini dövüp silahla vurdu'

Kayseri'nin Pınarbaşı'nda 31 Mart yerel seçimlerinin yenilenmesi kararı alınmıştı. 2 Haziran'da yeniden yapılan seçimlerde Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçimini Cumhuriyet Halk Partisi adayı Deniz Yağan kazanmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyadan "Kayseri Pınarbaşı’nda gerilim sürüyor" diyerek yaptığı paylaşımda yaşanan bir olayı aktardı.

"DÖVÜP SİLAHLA VURDULAR"

Saymaz paylaşımında şunları ifade etti:

"İddiaya göre… Önceki belediye başkanı MHP’li Memduh Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve beraberindekiler CHP’li belediye meclis üyesi Şerafettin Bahadır’ı dövdükten sonra ayağından vurdu.

Bahadır, Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürüldü."


Express


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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Pınarbaşı CHP MHP
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