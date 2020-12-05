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Kayseri Valisi Günaydın: Hanımlar apartmanın ortak alanlarında bir araya geliyor

05.12.2020 02:47 | Son Güncelleme:
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Kayseri Valisi Günaydın: Hanımlar apartmanın ortak alanlarında bir araya geliyor

Kayseriİ Valisi Şehmus Günaydın, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin en işlek bölgesinde incelemelerde bulundu. Günaydın, "Hanımlar apartmanın ortak alanlarında bir araya geliyorlar. Bunlar çok büyük risk. Bunların hepsini biz yasakladık. Ancak sizler de takdir edersiniz ki herkesin başına bir görevli dikemeyiz. Bu tedbirleri biraz biz benimseyeceğiz. Etrafa bu çağrılara uyulması konusunda bizler uyarıda bulunacağız" dedi.

Vali Şehmus Günaydın, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını denetlemek için Cumhuriyet Meydanına geldi. Vali Günaydın'a İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de eşlik etti. Vali Günaydın, denetimlerde izin belgeleri ile yola çıkan sürücülere, iyi yolculuklar diledi. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Günaydın, HES kodu uygulamasının önemine değinerek, "Hepimizin HES kodu alması lazım. HES kodu bizim birçok alanda işimizi kolaylaştıracak bir uygulama oluyor. Vatandaşımızın sağlığını koruyacak bir uygulama. Sadece vatandaşımızın sağlığını değil toplumun bütün kesimini koruyacak bir uygulama. Artık HES kodu uygulaması olmadan her yere giremiyorsunuz. Orada zor duruma düşmemek için şimdiden HES kodumuzu alalım. HES kodu konusunda biz Kayseri olarak farkımızı ortaya koyalım" diye konuştu.

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'TAZİYELERİMİZİ TELEFONLA İLETTİĞİMİZ ZAMAN DA OLUR'

Vatandaşları taziye ziyaretlerine katılım konusunda uyaran Vali Günaydın, "Tabi taziye kültürümüz çok önemli. Bununla ilgili din adamlarımız açıklama yapıyor. Bu ortamda taziyelerimizi telefonla ilettiğimiz zaman da olur. Tabii ki vatandaşlarımız geleneğini yaşatmak için çok büyük özveri gösteriyor. Ancak bunu belli bir süre ertelememiz lazım. Güzel kültür ve geleneğimiz var ama pandemi ortamında bunu sınırlı tutarsak topluma faydalı olmuş oluruz. Benim yakınlarım da vefat etti. Cenazelerine gitmedim. Hepimizin bu konuda daha dikkatli olması lazım" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK İÇİN KENDİMİZİ KORUMALIYIZ'

Koronavirüs salgınındaki artışa değinen Günaydın, "Son dönemde Türkiye genelinde olduğu gibi şehrimizde de artış var. Riskimiz var. Ancak bu bizim sürdüremeyeceğimiz risk değil. Bu söylerken de vatandaşlarımızın rehavete kapılmasını istemiyorum. Çünkü biz bunları söylediğimiz zaman işte 'sağlık çalışanları özveriyle çalışıyor. Hastanelerimiz var' Bu anlayış doğru değil. Bizim hastanelerin de bir kapasitesi olduğunu bilmemiz lazım. En önemlisi de bizim sağlık çalışanlarına destek olmamız için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Bu açıdan kendimizi korumalıyız" dedi.

'FİLYASYON EKİPLERİNİN SORUSUNA EKSİKSİZ CEVAP VERİN'

Koronavirüs testi pozitif çıkanların temaslılarını doğru bildirmesi gerektiğini söyleyen Günaydın, "Siz filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermediğiniz müddetçe 3- 4 gün sonra bu arkadaşlarımız hastalandığında daha ağır bir tabloyla hastaneye gidecekler. Bu çok büyük bir vebal. Lütfen temas ettiğiniz kişileri doğru verin. Filyasyon ekiplerinin size sordukları sorulara eksiksiz cevap verin. Fazla da vermeyin. Bazen de fazla veriliyor. Son 3- 4 günde kiminle temas ettiyseniz bütün isimleri vereceksiniz. Böyle yaptığınız zaman sağlık sistemimiz daha güçlü olacak, sağlık çalışanlarımız daha moralli olacak ve bu işin üstesinden gelmek için daha büyük şevkle çalışacaklar" şeklinde konuştu.

'HANIMLAR APARTMANLARIN ORTAK ALANINDA BİR ARAYA GELİYOR'

İnsanların kısıtlama kurallarına dikkat ettiğini kaydeden Vali Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzun süredir bu şekilde bir kısıtlamayı hayata geçirmedik. Bu saatten itibaren hafta sonu evde kalacağız. Vatandaşlarımız genel olarak bu kısıtlamalara uyuyor. Maske, mesafe ve temizlik konusunda son derece destek veriyor. Ancak eksiklerimiz de var. Bunlar ev ziyaretleri ve doğum günü kutlamaları. Bunları bizler bir kenara bırakıp ertelediğimiz zaman çok daha az yorulacağız. Hanımlar apartmanın ortak alanlarında bir araya geliyorlar. Bunlar çok büyük risk. Bunların hepsini biz yasakladık. Ancak sizler de takdir edersiniz ki herkesin başına bir görevli dikemeyiz. Bu tedbirleri biraz biz benimseyeceğiz. Etrafa bu çağrılara uyulması konusunda bizler uyarıda bulunacağız. Herkes gönüllümüz olup bize destek versin." (DHA)

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