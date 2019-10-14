Kayseri'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

Otobüste, Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla T.G, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

