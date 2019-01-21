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Kayseri'de baba ve 12 yaşındaki oğlunun öldürülmesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 13:42 | Son Güncelleme

Sarıoğlan ilçesinde baba ve oğlunu otomobilde av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde baba ve 12 yaşındaki oğlunu, otomobilde av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Soner Somuncu, öldürülen Bülent ve oğlu Yusuf Can Aslan'ın ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Somuncu, aralarında husumet bulunan maktul Bülent Aslan ve yakınlarının daha önce evini bastığını, ailesini rehin aldığını ve köpeğini öldürdüğünü öne sürdü.

Olay günü koyunlarına baktığı sırada, Bülent Aslan'ın arabasıyla yanına geldiğini anlatan Somuncu, "Ben dağda koyunların önündeydim. Maktul Bülent, Bünyan Cezaevinden firar ederek beni öldürmeye gelmiş. Araçla gelip önce koyunlarımı ezdi, daha sonra bana silah çekti. Ben de kendimi koruma amaçlı yanımda bulunan silahla ateş ettim. Yusuf Can Aslan'ı görmedim, Bülent'e ateş ettim. Daha sonra eve geldim, jandarmayı aradım, teslim oldum. Pişmanım." diye konuştu.

Somuncu, olay yerinde keşif yapılmasını istedi.

- "O çocuğa nasıl kıydın?"

Maktul Bülent Aslan'ın annesi müşteki Elvan Gökçek ise sanığın yalan söylediğini öne sürerek, "Benim çocuğumu sanık ile kardeşi öldürdü. Yusuf Can'ı da tanık kalmasın diye öldürüyorlar. O çocuğu nasıl öldürdün, nasıl kıydın? " diyerek tepki gösterdi.

Aslan'ın babası Yusuf Aslan ise iki aile arasında husumet bulunmadığını belirterek, "O çocuğa, 12 yaşındaki yavruya nasıl kurşun sıktın? Ciğerim yanıyor. 6 aydır hasret kaldım yavruma. Cinayetin arkasında kim var, kurşun sıktıran kim? Sanığın onu söylemesini istiyorum." dedi.

Savcı, olay yerinde keşif yapılması talebinin reddini ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, keşif talebini reddederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Şubat'a erteledi.

- Olay

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, 5 Nisan 2018'de, Alamettin Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki araçta biri çocuk iki kişinin cansız bedenlerini bulmuştu.

Av tüfeğiyle öldürüldükleri belirlenen kişilerin Bülent (35) ve oğlu Yusuf Can Aslan (12) olduğu tespit edilmiş, katil zanlısı olarak köyde çobanlık yapan Soner Somuncu (37) gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet duruşma Kayseri Sarıoğlan

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