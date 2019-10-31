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Kayseri’de başlayan nakliye dolandırıcılığı Gaziantep’te son buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 11:31 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir şirketten yüklediği 22 ton 340 kilo ağırlığındaki kalaylı bakırı Mersin limanına götürmek yerine satmak için Gaziantep’e getiren F.Y.

Kayseri’de başlayan nakliye dolandırıcılığı Gaziantep’te son buldu

Kayseri’de bir şirketten yüklediği 22 ton 340 kilo ağırlığındaki kalaylı bakırı Mersin limanına götürmek yerine satmak için Gaziantep’e getiren F.Y. isimli şahıs ile ona yardım eden M.T.A. ve H.M. isimli şahıslar yapılan operasyonla yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri nakliye dolandırıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, 27 Ekim 2019 günü Kayseri’de bakır üretimi yapan bir şirketten aldığı 22 ton 340 kilo ağırlığında kalaylı bakırı Mersin limanına götürmek yerine Gaziantep’te satmaya çalışan şahıslar yakalandı.
Yakalan şahıslardan tır sürücüsü F.Y.’nin aracındaki 22 ton kalaylı bakırı Mersin limanına götürmek yerine Mersin’de boş bir araziye boşalttığı belirlendi. F.Y. isimli şahsın daha sonra M.T.A. ve H.M. isimli şahıslarla boş arazideki bakırları başka bir dorseye yükleyerek Gaziantep’e getirdikleri ve satmaya çalıştıkları tespit edildi.
Yapılan çalışmalarla şahısların yeri tespit edilerek 29 Ekim 2019 günü Gaziantep’in Geylani Mahallesi’nde bulunan bir hurdacıya baskın yapıldı. Şüpheli şahıslar, bakırları O.Y. ve A.S. isimli hurdacılara satarken suçüstü yakalandı. Olay yerindeki boş arazide yapılan aramalarda ise 24 adet mavi-beyaz renkli boş makara ve dorse içerisinde çok sayıda makaralara sarılmış bakır tel ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahısların haklarındaki yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Kayseri’de başlayan nakliye dolandırıcılığı Gaziantep’te son buldu

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