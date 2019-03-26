HABER

Kayseri'de bir polis meslektaşını yaralayıp, kendini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 17:18 | Son Güncelleme

Havalimanında görevli polis memuru, tartıştığı meslektaşını yaraladıktan sonra kendini vurdu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Havalimanı'nda görevli bir polis memuru tartıştığı meslektaşını silahla yaralayıp, kendini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Havalimanı'nda iç hatlar terminali yolcu girişi kontrol noktasında görevli polisler Eyüp B. ile Ali A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp B, tabancayla meslektaşına ateş ettikten sonra, kendini vurdu.

Ağır yaralanan iki polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, havaalanında geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldıTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldı
Patlayan borudaki su metrelerce yükseğe fışkırdıPatlayan borudaki su metrelerce yükseğe fışkırdı
Bakan Selçuk: "Batman Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin örnek şehirlerinden biri"Bakan Selçuk: "Batman Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin örnek şehirlerinden biri"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis yaralama

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Başkentten kahreden şehit haberi!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Son dakika! Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Sivas'ta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.