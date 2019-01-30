Kayseri’de FETÖ’den 4 tutuklama

Kayseri’de FETÖ’nün mahrem imamları ile iletişim kurdukları ve askeri öğrenciyken ilişikleri kesildiği belirlenerek gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Kayseri’de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerindeki sabit hatlardan TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından arandıkları anlaşılan ve askeri öğrenci iken ilişkileri kesilen 8 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 8 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.G., Y.D., O.F.A. ve U.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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