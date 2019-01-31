Kayseri'de 'kaçakçılık' operasyonu: 11 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, polisin 12 iş yeri ile eve düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan gümrük kaçağı cep telefonu, bilgisayar ve harici disk ele geçirildi. Operasyonda 10'u Suriye uyruklu 11 kişi, gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri cep telefonlarını piyasaya süren kişilere yönelik operasyon yaptı. Belirlenen 12 iş yeri ve eve düzenlenen eş zamanlı baskınlarda; piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan, gümrük kaçağı 75 cep telefonu, eski telefonların IMEI kodunun yeni kaçak telefonlara kopyalanmasında kullanılan 5 box cihazı ile laptop bilgisayar ve harici diskler ele geçirildi. Şüphelilerin iş yerlerinde ayrıca gümrük kaçağı 15 kilogram nargile tütünü ile yine yasa dışı yollarla yurda sokulan, satışı yasak 19 cinsel içerikli ilaç bulundu. Operasyonda Suriyeli H.A., M.M., A.G., M.Ç., A.A., M.A., A.M., A.E., M.H., A.K. ile Türk S.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

