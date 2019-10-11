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Kayseri'de muhtarı dolandıran 5 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 15:09 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, terör örgütlerine operasyon düzenleneceği yalanını söyledikleri muhtar C.Y.'yi 223 bin TL dolandıran 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de muhtarı dolandıran 5 kişi yakalandı

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, terör örgütlerine operasyon düzenleneceği yalanını söyledikleri muhtar C.Y.'yi 223 bin TL dolandıran 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Pınarbaşı ilçesinde, muhtar C.Y.'yi arayan A.K. (32), kendisini 'polis' olarak tanıttı. A.K., telefonda C.Y.'den, FETÖ ve PKK'ya operasyon yapılacağı, elindeki altın ile paraların bu operasyonda kullanılacağı yalanını söyleyerek, verdiği hesaba para yatırmasını istedi. A.K.'ye inanıp, paniğe kapılan muhtar, bankaya giderek, verilen hesaba 23 bin TL yatırdı. A.K., bir süre sonra C.Y.'yi tekrar arayarak, aynı yöntemle 200 bin TL daha istedi. Muhtar C.Y., istenilen parayı ilçedeki komşularından toplayarak, Melikgazi'ye bağlı Anbar Mahallesi'nde A.K.'nin isteği üzerine, ağaç kenarına koydu. İki otomobil ile mahalleye gelen dolandırıcılar, poşet içindeki parayı alarak, kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan C.Y., durumu polise bildirdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılık yapan 5 kişinin kimliği tespit edildi. Kayseri, Niğde ve Aksaray'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda; A.K., Y.B.A., H.A., H.M. ve I.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de muhtarı dolandıran 5 kişi yakalandı

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