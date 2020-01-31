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Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 22:01 | Son Güncelleme

Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Oktay Çalık idaresindeki 32 PR 640 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu Çakılı Pınar mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan 7 yaşındaki A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Çalık, Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çalık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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7 yaşındaki çocuk öldü Bünyan trafik kazası

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