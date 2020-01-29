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Kayseri'de üç kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık için müebbet hapis cezası istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:31 | Son Güncelleme

Kayseri'de üç kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık için müebbet hapis cezası istendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de farklı zamanlarda 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla hakkında 3 ayrı dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Hüseyin Ekemen'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Orhan Gökçek, maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair adli tıp raporunun kendilerine ulaştığını zapta geçirdi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasının ardından mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık Gökçek, 12 yıldır şizofreni hastası olduğunu öne sürdü.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Gökçek, "Ben yapmadım, yemin ederim ki ben yapmadım. İlk sabıkamda tüfekle adamın biri bana ateş etti, ondan bile şikayetçi olmadım. Olayları hatırlamıyorum. Bir avuç ilaç içiyorum. Akıl sağlığım yerinde değil. Emniyetteki ifadelere okumadan imza attım. İlaçları içince kendimi dizginliyorum. Ben 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığım Şahin Metiner cinayetini gördüğüm için üzerime aldım. Ben sadece olayı gördüm. Pişmanım. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Maktulün kızı İlknur Ekemen de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Sanık Gökçek, farklı tarihlerde Ufuk Akhan, Şahin Metiner ve Hüseyin Ekemen'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyette suçunu kabul ettiği belirtilmişti.

Gökçek'in, Şahin Metiner'i öldürdüğü iddiasıyla 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, Ufuk Akhan öldürdüğü iddiasıyla da 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
adliye dava Kayseri Orhan Gökçek

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