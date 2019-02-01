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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 10:09 | Son Güncelleme

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi hafif yaralandı.

Şanlıurfa'dan Kayseri'ye gelen Ali Akbulut'un kullandığı 45 HD 0345 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı ilçesi Pazarören mevkisinde devrildi.

Hafif yaralanan 24 yolcu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, yoğun kar yağışı dolayısıyla Pınarbaşı-Malatya yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde, Pınarbaşı güzergahını kullanarak Malatya'ya gitmek isteyen araçların geçişine izin verilmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Pınarbaşı yolcu otobüsü

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