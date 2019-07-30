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Kayseri'deki millet bahçesi için 19 bin fidan dikilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

Biyolojik gölet, bisiklet yolları, mesire alanı, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, kapalı tenis kortu, maket uçak ve drone pisti, paintball alanı bulunacak Hava İkmal Millet Bahçesi'nde 19 bin fidan toprakla buluşturulacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik Hava İkmal Millet Bahçesi projesi kapsamında 19 bin fidan dikileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'ye kurulacak Hava İkmal Millet Bahçesi'nin sonbaharda temelinin atılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'ye 1 milyon 260 bin metrekarelik şehir parkı kazandıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu önemli projenin temelini sonbaharda atmayı planlıyoruz. Hava İkmal Millet Bahçesi ülkemizin en büyük parklarından biri olacak. Hava İkmal Bakım Merkezi atölye ve hangarları bugünkü yerinde kalacak. 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda ise Hava İkmal Millet Bahçesi bulunacak. Bu alanın tamamı park için projelendirildi. Hiçbir metrekaresi ranta açılmayacak. 1 milyon 260 bin metrekarenin 940 bin metrekaresi yeşil alan olacak. Yeşil alanın dışında ise yaya ve bisiklet yolları, otopark alanı ve 45 bin metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet bulunacak. Millet bahçesinde yer alacak bisiklet yollarının uzunluğu 5,5 kilometreyi buluyor. Millet bahçemizde ayrıca biri 62 bin metrekare, diğeri 19 bin metrekare büyüklükte iki etkinlik çayırı bulunuyor. Devasa büyüklükteki etkinlik çayırlarında pek çok etkinliğin yapılması mümkün olacak. Etkinlik çayırı, biyolojik gölet ve bisiklet yollarının yanı sıra mesire alanı, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, spor alanları, kapalı tenis kortu, maket uçak ve drone pisti, paintball alanı ve macera parkı gibi yaşayan ve yaşatan alanlar projelendirildi. Yapacağımız millet bahçesinde özellikle yeşili çok önemsiyoruz. Bölgede şu an 6 bin 150 ağaç var. Projemiz çerçevesinde 19 bin ağaç daha dikeceğiz."

Binlerce insanın aynı anda kullanacağı millet bahçesinin ulaşım planlamasını da ele aldıklarını belirten Büyükkılıç, bahçe için 6 giriş kapısı yapılacağını bildirdi.

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