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Kayseri'deki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:23 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu Abdullah E.B. ile Muhammed M. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.

Kentte eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen terör örgütü üyelerine yönelik dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri PKK Terör örgütü

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