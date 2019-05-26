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Kayserispor maçında sürpriz evlenme teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 21:38 | Son Güncelleme

SPOR Toto Süper Lig'in 34'üncü hafta kapanış mücadelesinde İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcuları, Erzurumspor maçı öncesi Kayserispor taraftarı Nurullah Uğur'un (24), nişanlısı Semanur Muti'ye (24) evlilik teklifi pankartını takım olarak açtı.

Kayserispor maçında sürpriz evlenme teklifi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig'in 34'üncü hafta kapanış mücadelesinde İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcuları, Erzurumspor maçı öncesi Kayserispor taraftarı Nurullah Uğur'un (24), nişanlısı Semanur Muti'ye (24) evlilik teklifi pankartını takım olarak açtı. Tribünde maçı nişanlısı ile izleyen Semanur, sürpriz evlenme teklifini kabul etti.
Kadir Has Stadyumu'nda oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı sürpriz evlenme teklifine sahne oldu. Maç öncesi seremoniye çıkan Kayserispor'lu oyuncular, Kapalı kale tribününe yönelerek Kayserispor taraftarı besici Nurullah Uğur'un nişanlısı Semanur Muti'ye yaptığı evlenme pankartını açtı. Gördüğü evlenme pankartını gören Semanur, sürpriz evlenme teklifi karşısında şaşkınlıkla nişanlısı Nurullah'a sarılarak evlenme teklifini kabul etti. Taraftarlar alkışlayarak genç çifti kutladı.

FOTOĞRAFLI

Kayserispor maçında sürpriz evlenme teklifi

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