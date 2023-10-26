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  4. Kaza ihbarına gittiler! Ölen kişi meğer... Görünce gözyaşlarına boğuldular! O iki detay kahretti

Kaza ihbarına gittiler! Ölen kişi meğer... Görünce gözyaşlarına boğuldular! O iki detay kahretti

26.10.2023 11:05 | Son Güncelleme:
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Bartın’da virajda taklalar atan otomobilden fırlayan 112 Acil Sağlık görevlisi paramedik Mahmut Kural (25), hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ölen kişinin mesai arkadaşları olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Kural'ın 2020 yılında paramedik olarak göreve başladığı, otomobilini 5 ay önce aldığı ve nişanlı olduğu öğrenildi.

Kaza ihbarına gittiler! Ölen kişi meğer... Görünce gözyaşlarına boğuldular! O iki detay kahretti

Korkunç kaza, saat 04.00 sıralarında Bartın- Kurucaşile kara yolunun İnpiri köyü mevkisinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Mahmut Kural yönetimindeki otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen sürücü Mahmut Kural, araçtan fırladı. Otomobilin motoru dahil, bütün parçaları dağılırken, sabah saatlerinde yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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OLAY YERİNE GELDİKLERİNDE ÖLEN KİŞİNİN MESAİ ARKADAŞLARI OLDUĞUNU GÖRDÜLER

Ekipler, olay yerine geldiklerinde araçtan fırlayan kişinin mesai arkadaşları Kural olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Sağlık ekipleri, yerdeki arkadaşına bakarak gözyaşı döktü. Yapılan incelemenin ardından paramedik Mahmut Kural'ın cenazesi, Amasra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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ARACINI 5 AY ÖNCE ALMIŞ! NİŞANLIYMIŞ

Bartın Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 2020 yılında paramedik olarak göreve başlayan Kural'ın otomobilini 5 ay önce aldığı ve nişanlı olduğu öğrenildi.

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Kural'ın cenazesinin Bartın Devlet Hastanesi önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi olan Kayseri’de defnedileceği bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bartın

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