Kaza ihbarına gittiler! Ölen kişi meğer... Görünce gözyaşlarına boğuldular! O iki detay kahretti

Korkunç kaza, saat 04.00 sıralarında Bartın- Kurucaşile kara yolunun İnpiri köyü mevkisinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Mahmut Kural yönetimindeki otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen sürücü Mahmut Kural, araçtan fırladı. Otomobilin motoru dahil, bütün parçaları dağılırken, sabah saatlerinde yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNE GELDİKLERİNDE ÖLEN KİŞİNİN MESAİ ARKADAŞLARI OLDUĞUNU GÖRDÜLER

Ekipler, olay yerine geldiklerinde araçtan fırlayan kişinin mesai arkadaşları Kural olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Sağlık ekipleri, yerdeki arkadaşına bakarak gözyaşı döktü. Yapılan incelemenin ardından paramedik Mahmut Kural'ın cenazesi, Amasra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARACINI 5 AY ÖNCE ALMIŞ! NİŞANLIYMIŞ

Bartın Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 2020 yılında paramedik olarak göreve başlayan Kural'ın otomobilini 5 ay önce aldığı ve nişanlı olduğu öğrenildi.

Kural'ın cenazesinin Bartın Devlet Hastanesi önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi olan Kayseri’de defnedileceği bildirildi. (DHA)







