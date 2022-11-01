HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza sonrası ilginç anlar! Sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra kaçtı

Kaza sonrası ilginç anlar! Sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra kaçtı

01.11.2022 06:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da refüjü aşıp karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü, araç içinde sıkıştı. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, yaralı halde koşarak kaçtı.

Kaza sonrası ilginç anlar! Sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra kaçtı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 42 AHB 596 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen Ferhat Aytemur yönetimindeki 70 AK 892 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yaklaşık 50 metre gittikten sonra kaldırıma çarpıp durabildi. Kazada Ferhat Aytemur ve diğer sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

784bda58531fd8da3ec611eb373ef442

KURTARILDIKTAN SONRA KAÇTI

Sürücülerden Aytemur, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde sıkışan sürücü ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı sürücü sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından koşarak olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis, otomobil içinde ise içki şişeleri buldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Defalarca ehliyeti alınmıştı! Bu defa kara yolunda dehşet saçtı Defalarca ehliyeti alınmıştı! Bu defa kara yolunda dehşet saçtı
"Askıya alındı" şoku! Hemen kontrol edin"Askıya alındı" şoku! Hemen kontrol edin
6'lı masa toplantısı öncesi kritik temas! Konuşulanlar ortaya çıktı6'lı masa toplantısı öncesi kritik temas! Konuşulanlar ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karaman

En Çok Okunan Haberler

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Putin'den flaş doğal gaz sözleri! 'Avrupa ile çalışmak çok zor' deyip Türkiye'yi işaret etti!

Putin'den flaş doğal gaz sözleri! 'Avrupa ile çalışmak çok zor' deyip Türkiye'yi işaret etti!

Dünyanın gözü Türkiye'de! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden çok konuşulacak sözler: 'Türklere güvenimiz sonsuz'

Dünyanın gözü Türkiye'de! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden çok konuşulacak sözler: 'Türklere güvenimiz sonsuz'

Biden telefonda Zelenskiy'e kızdı! İşte ABD Başkanı'nın öfkeden kendini kaybetmesinin sebebi...

Biden telefonda Zelenskiy'e kızdı! İşte ABD Başkanı'nın öfkeden kendini kaybetmesinin sebebi...

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettim

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettim

EGM ve Jandarma'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu!

EGM ve Jandarma'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu!

İlginizi Çekebilir

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.