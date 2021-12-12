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Kaza sonrası ilginç görüntü! Yan dönen araçta telefonla konuştu

12.12.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü kaza yaptı. Kaza sonrası aracı yan dönen sürücü mahsur kaldığı yerde telefonla görüştü.

Kaza sonrası ilginç görüntü! Yan dönen araçta telefonla konuştu

Muğla’da yağış sonrası kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden ve araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

EKİPLER KURTARDI

Menteşe-Ula karayolu Devrant mevkiinde bir sürücü ıslak yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazayı gören vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgeye 112 ambulans, bölge trafik ve Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup amirliği AKS ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri takla atması sonrası yan duran aracın içindeki sürücüyü her ihtimale karşı boyunluk takarak araç içinden çıkardı ve 112 ambulans ekiplerine teslim etti. Sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Kaza sonrasında sürücünün mahsur kaldığı yerde telefonla konuşması kameralara yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla
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