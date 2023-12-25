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  4. Kaza sonrası şoke eden anlar! Kadın sürücü küfürler yağdırdı

Kaza sonrası şoke eden anlar! Kadın sürücü küfürler yağdırdı

25.12.2023 10:50 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de bir sürücü, otobüs durağına park ettiği aracıyla yola çıkarken bir başka araçla çarpıştı. Aracından inen kadın, diğer aracın sürücüsü yaşlı adama küfürler ederek, "Defol git, sana mı soracağım ayyaş” dedi. O anlar trafikte bulunan bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kaza sonrası şoke eden anlar! Kadın sürücü küfürler yağdırdı

Şaşkına çeviren olay, önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın sürücü, aracını otobüs durağına park etti. Ardından park ettiği yerden çıkmak için aracını hareket ettiren sürücüye bir başka araç yandan çarptı.

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“DEFOL GİT, SANA MI SORACAĞIM AYYAŞ”

Yaşanan maddi hasarlı kazanın ardından aracından inen kadın, küfürler ve tehditler savurarak yaşlı adamın aracının yanına geldi. Küfür eden kadın, “Niye üstüme sürüyorsun? Orası park yeri, aptal. Defol git, sana diyorum. Sana mı soracağım ayyaş?” diyerek yaşlı adamın üstüne yürümeye başladı.

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Trafikte bulunan diğer sürücülerin de araya girmesiyle kadın sakinleştirilerek aracına bindirildi. İki sürücü, yaşananların ardından araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştılar.

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Yaşananlar, trafikte bulunan bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların birbirlerinde şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane kaza
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