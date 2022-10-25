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Kaza sonrası yürekleri dağlayan feryat: Oğlum babana araba çarptı

25.10.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de akşam saatlerinde yaşanan kazada bir belediye otobüsü 46 yaşında N.A.'ya çarptı. Kazayı görenler hemen ekiplere haber verdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adamın durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralın eşi ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Acılı kadın, "Oğlum babana araba çarptı" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza sonrası yürekleri dağlayan feryat: Oğlum babana araba çarptı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yolcu otobüsü çarptı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, eşinin feryatları yürekleri dağladı.

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DURUMU AĞIR

Kaza, Derince’de İbni Sina Mahallesi Piri Reis Caddesi ile Lojman Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmekte olan Niyazi A.’ya (46) yaya geçidinden geçtiği sırada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Niyazi A. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan Niyazi A., tedavi edilmek üzere Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Niyazi A., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, belediye otobüsünün sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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"OĞLUM BABANA ARABA ÇARPTI"

Yaya geçidinde, kanlar içinde ambulans bekleyen yaralı Niyazi A.’nın eşinin feryatları ise yürekleri dağladı. Acılı kadın, "Oğlum babana araba çarptı" diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli belediye

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