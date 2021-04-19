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  4. Kaza üstüne kaza! İzlemek için yavaşlayınca arkadan gelen kamyonet çarptı

Kaza üstüne kaza! İzlemek için yavaşlayınca arkadan gelen kamyonet çarptı

19.04.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, rampadan inerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR ile 2 otomobil çarpıştı. Bu sırada karşı şeritte kaza sonrası yaşananları izlemek için yavaşlayan hafif ticari araca, arkasından gelen kamyonet çarptı. İki şeritte aynı anda meydana gelen kazalarda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza üstüne kaza! İzlemek için yavaşlayınca arkadan gelen kamyonet çarptı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yalova – Bursa Karayolu üzerinde Gemlik çıkışındaki Dürdane rampasında meydana geldi. İbrahim S. yönetimindeki TIR, iddiaya göre önündeki aracı solladığı esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu rampadan aşağı kaydı. Bu esnada Ozan G. yönetimindeki otomobil, TIR’a çarptı. İki araç da bariyerlere girdi.

İZLEMEK İÇİN YAVAŞLAYINCA...

Bu sırada karşı şeritten geçen ve kaza ile sonrasında yaşananları izlemek üzere yavaşlayan C.K. yönetimindeki hafif ticari araca, aynı yönde seyreden T.Y. yönetimindeki kamyonet araç çarptı. Aynı bölgede aynı saatte farklı şeritlerde meydana gelen iki kazada da yaralanan olmazken, polis ekipleri her iki kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kazaya karışan TIR sürücüsü İbrahim S. yağış nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini belirterek, "Yol kaygandı. Aşağıya doğru inerken kaymaya başladım. Bir süre kaydım sonra otomobil geldi. Muhtemelen benim kaydığımı fark etmedi beni sollamaya çalıştı. Yanımdan geçerken çarpıştık. Zaten önümde olsaydı Allah korusun başka türlü olurdu. İstanbul'a gidiyordum" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa Yalova
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