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Kaza üstüne kaza! Kırıkkale'de yolu temizleyen işçilere otomobil çarptı: 2 yaralı

31.12.2021 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazasından sonra kara yolları işçileri yolda temizleme çalışması yapmaya başladı. Çalışma sırasında işçilere, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil çarptı. Kazada, 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Kaza üstüne kaza! Kırıkkale'de yolu temizleyen işçilere otomobil çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 23.30 sularında Kırıkkale-Kayseri kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında meydana geldi.

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KAZA SONRASI YOLU TEMİZLEYEN İŞÇİLERE OTOMOBİL ÇARPTI

Maddi hasarlı trafik kazasının ardından yolda kalan araç parçalarını temizleyen kara yolları işçileri Mehmet Sefa Atar (27) ve Ahmet Şimşek'e (32), gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Sefa Boyacı yönetimindeki otomobil çarptı.

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İşçiler Atar ve Şimşek, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Uğurcan Atar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaza ve gizli buzlanma nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu, yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İşçi Kırıkkale
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