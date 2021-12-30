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  4. Zonguldak'ta yaşandı: Kazada yaralandı, 4 bin lira ceza yedi

Zonguldak'ta yaşandı: Kazada yaralandı, 4 bin lira ceza yedi

30.12.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan kazada, motosikletteki 2 kişi, otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Kuru'ya (24) ehliyeti motosiklet kullanmaya uygun olmadığı gerekçesiyle 4 bin lira ceza kesildi.

Zonguldak'ta yaşandı: Kazada yaralandı, 4 bin lira ceza yedi

Kaza, saat 13.00 sıralarında Müftü Mahallesi, Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Çağla Çelik (30) yönetimindeki otomobil, alışveriş merkezine giriş yaptığı sırada İsmail Kuru yönetimindeki motosiklete çarptı.

SÜRÜCÜ VE ARKADAŞI YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Kuru ile yanındaki Tolga Eroğlu (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE CEZA

Yapılan incelemede Kuru'nun ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edilirken, motosikleti ise çekiciyle otoparka alındı. İsmail Kuru'ya 4 bin lira ceza kesildi. Otomobil sürücüsü Çelik ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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