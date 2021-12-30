Zonguldak'ta yaşandı: Kazada yaralandı, 4 bin lira ceza yedi

Kaza, saat 13.00 sıralarında Müftü Mahallesi, Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Çağla Çelik (30) yönetimindeki otomobil, alışveriş merkezine giriş yaptığı sırada İsmail Kuru yönetimindeki motosiklete çarptı.

SÜRÜCÜ VE ARKADAŞI YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Kuru ile yanındaki Tolga Eroğlu (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE CEZA

Yapılan incelemede Kuru'nun ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edilirken, motosikleti ise çekiciyle otoparka alındı. İsmail Kuru'ya 4 bin lira ceza kesildi. Otomobil sürücüsü Çelik ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

