Kaza yapan alkollü sürücü, araçtan çıkmamak için direndi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de alkollü sürücü önce park halinde duran bir otomobile, ardından kaldırım üzerine bulunan demir bariyerlere çarptı. Kullanılmaz hale gelen araçtan çıkmamakta direnen sürücü, müzik dinlemek için aracının teybinin sesini açmaya çalıştı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kültür Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine gitmekte olan Onur Uyar idaresindeki 81 AAG 615 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarında park halinde bekleyen 81 DY 344 plakalı araca ardından ise kaldırım kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kaza sonrası ön tarafı tamamen parçalanan aracın sürücüsü Onur Uyar’ın ise alkollü olduğu anlaşıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin ısrarlarına rağmen araçtan inmeyen alkollü sürücü yanında bulunan kız arkadaşının da araçtan inmesine müsaade etmedi. Sürücü Onur Uyar, aracının içinde teybin sesini açmaya ve müzik dinlemeye çalıştı. Ardından yol kenarında bekleyen vatandaşlardan sigara almak için inen Uyar, tekrar aracına geri döndü ve polis ekiplerinin LPG’li araçta sigara içmeme uyarısına rağmen sigara içmeye devam etti. Polisin ısrarı üzerine araçtan inen Uyar tekrar aracına bindi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonrası otomobilinden güçlükle indirilebilen Onur Uyar’ın, Çilimli’de bulunan Düzce Açık Cezaevi’nden izinli olarak çıktığı ve 5 gün sonra cezaevine geri döneceği öğrenildi. Gözaltına alınan Uyar, Şehit Osman Çatana Polis Merkezi’ne götürülürken, otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Uyarı'ın 3.40 promil alkollü olduğu belirlenirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

