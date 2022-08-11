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  4. Kaza yapınca şok gerçek ortaya çıktı! Yıllardır ehliyetsiz araç kullanıyormuş

Kaza yapınca şok gerçek ortaya çıktı! Yıllardır ehliyetsiz araç kullanıyormuş

11.08.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazası, şoke eden bir gerçeği ortaya çıkardı. 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında jandarma ve trafik ekiplerine “Siz karışmayın bu işe, kendi aramızda hallederiz” diyen sürücünün saklamaya çalıştığı gerçek şoke etti. Kaza yapan sürücünün ehliyetinin olmadığı ve bugüne kadar ehliyetsiz araç kullandığı gün yüzüne çıktı. İşte şaşkına çeviren olayın detayları...

Kaza yapınca şok gerçek ortaya çıktı! Yıllardır ehliyetsiz araç kullanıyormuş

Trafik kazası, Dolbazlar Mahallesi’nde Dolbazlar-Evren Yavşı kavşağında meydana geldi. Sedat K.'nın kullandığı kamyon ile karşı istikametten gelen Atasever K.'nın kullandığı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Habip Çakmakçı ve kamyonet sürücüsü Atasever K. yaralandı. Yaralılardan Habip Çakmakçı 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, alnını cama vurarak yaralanan kamyonet sürücüsü Atasever K. sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

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“SİZ KARIŞMAYIN KENDİ ARAMIZDA HALLEDERİZ”

Kamyonet sürücüsü Atasever K., kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerine, “Kaza önemli bir şey değil. Siz karışmayın, biz kendi aramızda hallederiz” dedi. Kamyonet sürücüsü aynı ısrarını jandarma trafik ekipleri geldiğinde de sürdürdü. Kamyonet sürücüsü tüm ısrarlarına rağmen amacına ulaşamazken, yapılan kontrolde ehliyetinin olmadığı belirlendi. Jandarma trafik ekipleri tarafından ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen Atasever K.'ya 3 bin 674 TL, araç sahibine 3 bin 674 TL para cezası uygulanırken, sigortası olmadığı belirlenen araç bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Başından yaralı olduğu gözlenen kamyonet sürücüsü, yapılan işlemlerin ardından jandarma aracına alınarak hastaneye götürüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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