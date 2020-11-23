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Kaza yaptı, 'Kızımı korkuttun' deyip sürücüye saldırdı

23.11.2020 15:20 | Son Güncelleme:
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Kaza yaptı, 'Kızımı korkuttun' deyip sürücüye saldırdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan trafik kazasında kızının korktuğunu söyleyen sürücü, sinir krizi geçirerek diğer sürücünün üzerine yürüdü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi, Erikli Sokak'ta bugün saat 14.30 sıralarında plakası ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası aracından inen sürücülerden biri, "Nere bakıyorsun sen, çocuk korktu" diyerek diğer sürücünün üzerine yürüdü.

Araçtaki kız çocuğu ise babasına seslenerek sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekilerin de müdahalesiyle sinir krizi geçiren baba, güçlükle sakinleştirildi.

'Çocuğumuzu dövdünüz' deyip sandalye ve kovalarla saldırdılar!'Çocuğumuzu dövdünüz' deyip sandalye ve kovalarla saldırdılar!

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

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