Kaza yaptığını görünce kocası sinir krizi geçirip dakikalarca ağladı

Kaza Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak sokakta saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle yokuş aşağı inen Mükerrem E., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarpıp takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri hareketsiz yatan kadın sürücüyü araçtan çıkardı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mükerrem E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KOCASI DAKİKALARCA AĞLADI

Kazayı haber alıp olay yerine gelen Mükerrem E.’nin kocası sinir krizi geçirip dakikalarca ağladı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

