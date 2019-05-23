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Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 17:59 | Son Güncelleme

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.Kaza, ilçenin Batıbelenören köyü yakınlarında maydana gelmiş, Ramazan Karhan idaresindeki araç, yeni yapılan ancak henüz trafiğe yasal olarak açık olmayan Gölpazarı - Yenipazar yolunun Sorguncukahiler köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkmıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, ilçenin Batıbelenören köyü yakınlarında maydana gelmiş, Ramazan Karhan idaresindeki araç, yeni yapılan ancak henüz trafiğe yasal olarak açık olmayan Gölpazarı - Yenipazar yolunun Sorguncukahiler köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkmıştı. Yaşanan kazada yol kenarındaki köprünün ayağına çarpan araç, yaklaşık 3 metrelik yükseklikten yere çakılması üzerine sürücü Ramazan Karhan ve eşi Hafize Karhan yaralanmıştı. aralılardan sürücü Ramazan Karhan olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Yaralı Ramazan Karhan sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen iç kanama durdurulamayınca hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

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