HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kazada ağır yaralandı yoğun bakımda yer olmayınca Bolu’ya sevk edildi

Kazada ağır yaralandı yoğun bakımda yer olmayınca Bolu’ya sevk edildi

19.11.2020 12:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kazada ağır yaralandı yoğun bakımda yer olmayınca Bolu’ya sevk edildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sipariş götüren kurye motoru ile otomobil çarpıştı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sipariş götüren kurye motoru ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında ağır yaralanan motor sürücüsü, korona virüs nedeni ile yoğun bakımda yer bulunamayınca Bolu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza, Serdivan ilçesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir yemek şirketinde motorlu kurye olarak çalışan 29 yaşındaki F.C. idaresindeki kurye motoru ile sürücüsünün ismi ve araç plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında yola savrulan F.C. ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisine kaldırarak ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sonrası yoğun bakıma alınması gereken F.C. korona virüs sağını nedeni ile yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle Bolu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralandı yoğun bakımda yer olmayınca Bolu’ya sevk edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi
Motosiklet üzerine içki bardağıyla görüntülenmişti! Şimdi de...Motosiklet üzerine içki bardağıyla görüntülenmişti! Şimdi de...
2020'nin en güzel doğum günü mesajları!2020'nin en güzel doğum günü mesajları!

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

TSK'dan 5 bin 587 personel ihraç edildi

TSK'dan 5 bin 587 kişi ihraç edildi

Hepsi evinden çıkmıştı! Hayvanların sahibi konuştu: Yasak olduğunu bilmiyordum

Hepsi evinden çıkmıştı! Hayvanların sahibi konuştu: Yasak olduğunu bilmiyordum

Motosiklet üzerinde içki dolu bardakla görüntülenmişti! Bu kez minibüste pipetle bira içti

Motosiklet üzerine içki bardağıyla görüntülenmişti! Şimdi de...

AYM Başkanı Zühtü Arslan'a koronavirüs karantinası

AYM Başkanı'na korona karantinası

Antalya'da şaşkına çeviren olay! Yol ortasında onu gören dondu kaldı

Antalya'da şaşkına çeviren olay!

Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan korkutan açıklama: Kriz hali söz konusu olabilir

Vali'den korkutan açıklama: Kriz hali söz konusu olabilir

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.