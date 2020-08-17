HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kazada ağır yaralanmıştı! 17 yaşındaki Fatih'ten acı haber

Kazada ağır yaralanmıştı! 17 yaşındaki Fatih'ten acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 19:45 | Son Güncelleme

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir hafta önce meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanmıştı! 17 yaşındaki Fatih'ten acı haber

Kaza, geçen hafta Pazartesi günü Çomaklı Mahallesi ova yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Uçar'ın kullandığı plakasız motosiklet, B.K. yönetimindeki kamyona yandan çarptı. Kazada ağır yaralanan Fatih Uçar (17) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

7 gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, Çomaklı Mahallesi'ndeki camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.

Jandarma ekipleri vatandaşları koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeye göre ve maskeli olarak mezarlığa aldı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay paylaşım! Şov yaptı Olay paylaşım! Şov yaptı
İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyükİl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Badem sütü: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?Badem sütü: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

En Çok Okunan Haberler

Amber Heard'ün cami fotoğrafı tartışma yarattı: Sutyen de takmamış
Amber Heard'ün cami fotoğrafı tartışma yarattı: Sutyen de takmamış
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
İdlib'de Türk devriyesine saldırı
İdlib'de Türk devriyesine saldırı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
HDP’den istifa edip AK Parti'ye geçtiler! Dikkat çeken sözler
HDP’den istifa edip AK Parti'ye geçtiler! Dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
Bakan Koca'dan anne ve babalara kritik çağrı
Bakan Koca'dan anne ve babalara kritik çağrı

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tedbir vurgusu!
Bakan Koca'dan tedbir vurgusu!
Adana’da çıkan orman yangını ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Adana'da orman yangını! 3 kişi gözaltına alındı
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
Fatih'te değnekçi operasyonu! Gözaltına alındı
Fatih'te değnekçi operasyonu! Gözaltına alındı
İzmir’de flaş karar: Bilardo salonları yeniden açılıyor
İzmir’de flaş karar: Yeniden açılıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.