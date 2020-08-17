Kazada ağır yaralanmıştı! 17 yaşındaki Fatih'ten acı haber

Kaza, geçen hafta Pazartesi günü Çomaklı Mahallesi ova yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Uçar'ın kullandığı plakasız motosiklet, B.K. yönetimindeki kamyona yandan çarptı. Kazada ağır yaralanan Fatih Uçar (17) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

7 gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, Çomaklı Mahallesi'ndeki camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.

Jandarma ekipleri vatandaşları koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeye göre ve maskeli olarak mezarlığa aldı. (İHA)

