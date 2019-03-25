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Kazada hayatını kaybeden uzman onbaşı son yolculuğuna uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 14:01 | Son Güncelleme

Kastamonu’daki trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Enes Sertkaya (23), düzenlenen törenle memleketi Elazığ’da son yolcuğuna uğurlandı.Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Devrekani Kastamonu karayolu, Kırcalar mevkiinde meydana geldi.

Kastamonu’daki trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Enes Sertkaya (23), düzenlenen törenle memleketi Elazığ’da son yolcuğuna uğurlandı.
Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Devrekani Kastamonu karayolu, Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Onbaşılar Emre Tarlacı (21), İsmail Doğan (22), Enes Sertkaya (23) ve Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu, hafta sonu gezmek için Azdavay ilçesine gitti. Kastamonu’ya dönüş yolunda Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Hamdi Y. yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kamyon takla atarken, otomobil şarampole devrildi. Kazada Uzman Onbaşılar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralandı.
Kazada hayatını kaybeden askerler için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törenin ardından Jandarma Uzman Onbaşı Enes Sertkaya’nın naaşı dün gece memleketi Elazığ’a getirildi. Sertkaya için Hacı Osman Camii’nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarkıçıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Sertkaya’nın babası Ahmet Sertkaya, ailesi, yakınları, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Sertkaya’nın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Cenaze aracıyla Asri Mezarlığına götürülen Sertkaya’nın naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.

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