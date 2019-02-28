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Kazada köpeği yaralayan sürücüye takipsizlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:19 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesindeki trafik kazasında bir köpeği yaralayan sürücü hakkındaki soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesindeki trafik kazasında bir köpeği yaraladığı için hakkında soruşturma başlatılan sürücü hakkında takipsizlik kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, N.K. 28 Eylül 2018'de, 35 DC 9037 plakalı aracıyla bir köpeğe çarparak bacağının kırılmasına neden oldu. Köpeğin sahibi M.K, sürücü hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, N.K. hakkında, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kararda, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi gereğince "Mala zarar vermek" suçunda kasıt unsurunun arandığı belirtilerek, soruşturmaya konu yaralama olayının ise şüphelinin taksirli hareketinden dolayı meydana geldiğine işaret edildi.

"Mala zarar vermek" suçunun oluşmadığı ifade edilen kararda, şüpheli hakkında takipsizlik kararının verildiği kaydedildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı köpek savcı trafik kazası

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