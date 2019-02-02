Kazada ölen polis memuru için tören düzenlendi

Honaz Kaymakamı Zafer Öz, törende yaptığı konuşmada mesai arkadaşına son görevini yaptığını belirterek, "İki yıl beraber geçirdiğim canım kardeşime son görevimi yapmak anlamında buradayım. Çok ciddi manada üzüntü duyuyoruz. Allah taksiratını affetsin. Bir trafik kazasında bu kardeşimizi kaybettik. Vatanına, milletine, değerlerine bağlı, vatandaşın selameti için sonuna kadar çalışan, her şeyini veren bir kardeşimizdi. Nasip bu şekilde bir veda imiş, gerçekten kelimeler düğümleniyor boğazımızda." dedi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Fahri Can Acamoğlu için görev yaptığı Honaz Emniyet Amirliği önünde cenaze töreni düzenlendi.

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de "Kardeşimiz bu ilçeye güzel hizmetler vermiştir. Mesleğinin terbiyesi ve ciddiyeti ile disiplini içerisinde, görev aşkıyla koştururken Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesinin başı sağ olsun, teşkilatımızın başı sağ olsun, Honaz'ın başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, aileye, çalışma arkadaşlarına ve kaymakama sabır dilediğini belirtti.

Helallik alınmasının ve yapılan duanın ardından polis memuru Acamoğlu'nun tabutu, meslektaşları ve vatandaşlar tarafından cenaze aracına konularak Konya'nın Karapınar ilçesine gönderildi.

Honaz'dan Denizli yönüne giden polis memuru Fahri Can Acamoğlu'nun kullandığı 20 H 6000 plakalı otomobile, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında aynı yönden gelen Mehmet Karacengiz'in kullandığı 32 AB 535 kamyonet çarpmış, kamyonet daha sonra Mehmet Aşçıoğlu yönetimindeki 20 AT 533 plakalı minibüse çarparak durabilmişti.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan polis memuru Fahri Can Acamoğlu, kaldırıldığı Honaz Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

