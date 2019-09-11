Kazada ölen temizlik işçisi, gözyaşlarıya toprağa verildi

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, otomobilin, çöp kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren temizlik işçisi Fikret Mutlu (50), toprağa verildi. Otomobil şoförü Bülent İnan (45) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün gece Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bülent İnan (45) yönetimindeki 16 V 1605 otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil ile kamyonun arasında sıkışan temizlik işçisi Fikret Mutlu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 çocuk babası Fikret Mutlu, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Mutlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Bülent İnan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Mustafakemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri’nde çalışanı Fikret Mutlu, Çeltikçi Camii'nde bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra gözyaşlarıya toprağa verildi. Cenazeye, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, belediye çalışanları ile yakınları katıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsü Bülent İnan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.