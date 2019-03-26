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Kazada savrulan otomobil, apartman bahçesine uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 10:01 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te, 2 otomobilin çarpışması sonucu savrulan otomobillerden biri apartman bahçesine düştü.

Kazada savrulan otomobil, apartman bahçesine uçtu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, 2 otomobilin çarpışması sonucu savrulan otomobillerden biri apartman bahçesine düştü.
Kaza, dün gece 100. Yıl Mahallesi 1009 Nolu Cadde'de meydana geldi. Emre A. yönetimindeki 78 DB 051 plakalı otomobil ile Yasin D.'nin kullandığı 06 BCL 874 plakalı otomobil çarpıştı. Emre A.'nın kullandığı otomobil çarpışma sonucu savrularak 2 metreden apartman bahçesine düştü. Sürücülerin yaralanmadığı kazada otomobillerde ve apartmanın girişindeki demir korkuluklarda hasar oluştu. Apartman sakinleri otomobilin vinç yardımıyla kaldırılmasını şaşkın bakışlarla izledi.

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Kazada savrulan otomobil, apartman bahçesine uçtuKazada savrulan otomobil, apartman bahçesine uçtuKazada savrulan otomobil, apartman bahçesine uçtu

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