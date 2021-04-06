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  4. Duygulandıran görüntü! Kazada yaralanan anne, önce bebeğini emzirdi sonra hastaneye gitti

Duygulandıran görüntü! Kazada yaralanan anne, önce bebeğini emzirdi sonra hastaneye gitti

06.04.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Hafif yaralıl Filiz Ekici, kaza sonrası korkan 2 yaşındaki oğlunu sakinleştirmek için ambulansta emzirip, kucağında salladı. Daha sonra hastaneye götürülen anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Duygulandıran görüntü! Kazada yaralanan anne, önce bebeğini emzirdi sonra hastaneye gitti

Kaza, öğleden sonra Kütahya-Tavşanlı yolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı ilçesine giden Nurettin Daşdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada Daşdemir ile Filiz Ekici ve 2 yaşındaki oğlu Uzay Ekici yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalesini yapmak için ambulansa aldı. Anne Filiz Ekici, kazanın ardından şok yaşayan ve korkan oğlu Uzay'ı kucağına alıp bir süre salladı. Daha sonra ambulansta Uzay'ı emziren Filiz Ekici, bebeğini sakinleştirdi.

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedaviye alınırken, anne ve oğlunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kullanılmaz hale gelen otomobil de çekiciyle yoldan kaldırıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kütahya
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