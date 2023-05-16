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Kazada yaralanan çocuktan hastanede ilginç istek!

16.05.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede sedyede yatarken ABD'li rap sanatçısı Eminem'in bir parçasının çalınmasını istedi. Yaralı çocuğun isteği yerine getirildi.

Kazada yaralanan çocuktan hastanede ilginç istek!

Edinilen bilgiye göre, Samsun İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmekte 15 yaşındaki Ö.U.'ya otomobil çarptı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk acil serviste tedavi altına alındı. Yaralı çocuk hastanede sedyede yatarken ilginç bir talepte bulundu.

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İSTEĞİ YERİNE GETİRİLDİ

Rahatlaması için ABD'li rap sanatçısı Eminem'in bir parçasının çalınmasını isteyen Ö.U.'nun bu talebi yerine getirildi. Yaralı çocuğu kaza yerinde görüp hastaneye gelen tanıdığı kadın cep telefonundan Eminem'in bir şarkısını açtı. Ö.Ü.'nün çalan şarkıya eşlik etmesi herkesi gülümsetti. (İHA)

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