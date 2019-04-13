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Kazada yaşamını yitiren uzman çavuşa, asker selamlı veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 14:31 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, dereye düşen otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Murat Semerci (29) memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren uzman çavuşa, asker selamlı veda

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, dereye düşen otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Murat Semerci (29) memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.
Uzman Çavuş Murat Semerci'nin kullandığı 73 ED 140 plakalı otomobil, Uludere ilçe girişindeki Kalemli Boğazı'nda kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlandı. Dereye düşen ve hurdaya dönen otomobilde Semerci, hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye gelen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Semerci için bugün memleketi İskenderun'da cenaze töreni düzenlendi. Son kez baba ocağının önüne getirilerek, helallik alınan Murat Semerci'nin Tosyalı Camii'ndeki cenaze törenine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Mahallede yaşayan ilkokul öğrencisi Yusuf Çam’ın (9), Türk bayrağına sarılı tabutun önünde cenaze namazı boyunca asker selamı durduğu törenin ardından Uzman Çavuş Murat Semerci, Hatay Büyükşehir Belediyesi Karaağaç Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

FOTOĞRAF

Kazada yaşamını yitiren uzman çavuşa, asker selamlı vedaKazada yaşamını yitiren uzman çavuşa, asker selamlı vedaKazada yaşamını yitiren uzman çavuşa, asker selamlı vedaKazada yaşamını yitiren uzman çavuşa, asker selamlı veda

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