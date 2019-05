Kazakistan Büyükelçisi Saparbekulı’nden ülkesindeki seçimlere ilişkin açıklama

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, 9 Haziran’da ülkesinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en önemli ayırt edici özelliğinin ilk kez bir kadın adayın katılması ve seçim sürecinin rekabetçiliği ve adilliği olduğunu söyledi. Her zaman kardeş Türkiye’nin desteklerini görmekte olduklarını belirten Saparbekulı, seçimin ardından yakın ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda aktif çalışmalar sürdürüleceğini kaydetti.

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Kazakistan’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki seçimler bağımsız Kazakistan tarihindeki en rekabetçi seçimler olacağı umudunu vermekte. Cumhurbaşkanı koltuğu için yedi aday yarışıyor. Bu denli yüksek makam için yarışa ülke tarihinde ilk kez bir kadın aday Ak Jol Partisi’nin temsilcisi Daniya Yespayeva katılıyor. Ülkemizin siyaset söz konusu olduğunda erkek egemenliğinin ağır olduğu bir bölgede bulunduğu bir gerçektir. Bununla birlikte uzun yıllar boyunca Kazakistan cinsiyet eşitliğini geliştirmek ve kadınların iş ve politikadaki rolünü artırmak için gerçek adımlar atmaktadır. Şu an bu emeğin meyvelerine tanıklık ediyoruz. Sayın Yespayeva dışında kadınlar Kazakistan’da Parlamento Senatosunun başkanlığını, Başbakan Yardımcılığını ve Eğitim ve Bilim Bakanlığını yürütmekte ve ayrıca Parlamento üyelerinin çeyreği kadınlardan oluşmaktadır” dedi.

Seçimlerin bir diğer ayırt edici özelliğinin seçim sürecinin rekabetçiliği ve adilliği olduğunu vurgulayan Saparbekulı, “Zira bölgemizde seçimlerin adaletli ve açık olmasını sağlayan demokratik kurumlar aktif gelişmektedir. Kazakistan bir kez daha tüm beklentileri aştığını gösteriyor. Bilindiği üzere Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev en yüksek uluslararası standartları karşılayacak şeffaf seçimler için söz vermiştir. Bu vaatlerin samimiyetini gösteren bazı somut örnekler de bulunmakta. 20 yıla yakın bir süredir hükümete muhalefet saflarında bulunan Amircan Kosanov cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katılıyor. Sayın Kosanov da dahil olmak üzere cumhurbaşkanı adaylarının tümü seçim kampanyalarını açıkça düzenliyor ve oy için mücadele ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Ülkesindeki seçimleri 10 uluslararası kuruluştan ve birçok yabancı ülkeden binden fazla uluslararası gözlemcinin takip edeceğini belirten Büyükelçi Saparbekulı, “Kazakistan seçim gözlemcilerine ve onların yapıcı yorumlarına her zaman açık olmuştur. Bu kez ülkemizdeki seçimler sırasında çalışacak 10 uluslararası kuruluştan ve birçok yabancı ülkeden binden fazla uluslararası gözlemci bekliyoruz. Kazakistan hükümetinin davetiyle seçimler AGİT’in Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR), Bağımsız Devletler Topluluğu, Türk Konseyi ve diğer pek çok kuruluşun temsilcileri tarafından izlenecek. Gözlemcilerin misyonları ülke genelinde konuşlanmış bile. Önümüzdeki seçimler sadece Kazakistan için değil, aynı zamanda komşularımız ve dünyadaki ortaklarımız için de önemli. Kazakistan’ın Suriye ihtilafının çözümü de dahil olmak üzere küresel meseleleri çözme konusunda aktif olarak yer aldığı bilinmektedir. Ekonomik açıdan, hükümetimiz ülkenin yatırım ortamını kuvvetli bir şekilde iyileştirerek Kazakistan’ı bölgedeki bir numaralı yatırım hedefi haline getirmektedir” dedi.

Kazakistan’ın Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiğini vurgulayan Saparbekulı, “Bağımsızlığımızı kazandığımızdan beri Kazakistan olarak kalkınma projelerinden eğitime, siyasi ilişkilerden kültürel işbirliğine kadar tüm alanlarda kardeş Türkiye’nin desteklerini görmekteyiz. Biz de her zaman Türkiye’nin yanında bulunmaya devam ettik ve edeceğiz. Stratejik ortaklık düzeyinde gelişmeye devam eden Kazak-Türk işbirliğinin diğer ülkeler için örnek teşkil edebilecek mahiyette olduğu bir gerçektir. Bu sene ülkelerimiz arasında stratejik ortaklığın tesis edilmesinin 10. yıl dönümüne denk gelmektedir. Mayıs 2012’de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) kurulmuştur. YDSK mekanizmasıyla birlikte iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler kurumsal bir çerçeveye oturtulmuştur. YDSK 3. Toplantısı 13 Eylül 2018’de dönemin Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in Türkiye’ye yaptığı resmi ziyareti kapsamında gerçekleştirilmiştir. Ziyaret esnasında Kazakistan ve Türkiye toplam değeri 1,7 milyar dolar olan yatırım ve ticaret anlaşmalarına da imza atmıştır. Bu yüzden önümüzdeki birkaç yılda Türk yatırımcıları Kazakistan’da ekonominin kimya sanayi, tarımcılık, metalürji, makine endüstrisi, enerji, altyapı gibi yenilikçi alanlarda yeni yüksek teknolojili projeleri hayata geçireceği beklenmektedir. 1992’de 30 milyon dolarla başlayan ikili ticaretimiz günümüzde 2 milyar değerini aşmıştır. Halbuki iki ülkenin potansiyeli bu rakamın ötesindedir. Nitekim her iki ülkenin liderleri ticaret hacmini önce 5 milyara, sonra 10 milyar dolara çıkarma hedefini belirlemişlerdir. Kazakistan 2002-2018 döneminde Türkiye’den çektiği toplamda 590 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye’nin toplam dış yatırımında yüzde 1,3’lük paya sahip olarak Türkiye’den en fazla yatırım çeken ülkeler listesinde 11. sırada yer almaktadır. Halihazırda Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk şirketler sayısı yaklaşık bin 900 olarak, ülkemizde yabancı şirket sayısı göstergesinde ikinci sıraya yerleşmiştir. Kazakistan’da Türk girişimcilerin özellikle gıda sektörü, ilaç-kimya sanayii, inşaat, otelcilik ve imalat alanlarında öne çıktığı görülmektedir” dedi.

Seçimin resmi sonuçlarının 16 Haziran’dan önce resmen ilan edileceğini ifade eden Büyükelçi Saparbekulı, “Ardından Kazakistan ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda aktif çalışmalar sürdürülecektir. Ülkemizin geleceğine ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin sürdürüleceğine inancım tamdır” dedi.