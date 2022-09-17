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Kazakistan Cumhurbaşkanı kararnameyi imzaladı! Başkentin adı tekrar değişti...

17.09.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan’da bir grup milletvekili başkent Nursultan'a eski adı olan Astana'nın geri verilmesi önerisi yapmıştı. Parlamento dün kanunu kabul etmişti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkentin isminin yeniden Astana olarak değiştirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı kararnameyi imzaladı! Başkentin adı tekrar değişti...

Kazakistan’da bir grup milletvekili tarafından başkent Nursultan'a eski ismi Astana’nın geri verilmesi önerisi cumhurbaşkanının onayı ile "Anayasaya Değişiklikler ve İlaveler" kanun taslağına dahil edilmiş, parlamento dün kanunu kabul etmişti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in başkent isminin değiştirilmesine ilişki kararname cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yayımlandı. Kararnamede, Tokayev’in "Kazakistan’ın idari ve bölgesel yapısıyla ilgili" yasanın 9.maddesi gereği başkent Nursultan’ın Astana olarak değiştirilmesine karar verdiği, bu kararnamenin resmi olarak yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ruslan Celdibay, bir grup milletvekilinin başkentin yeniden Astana olmasına ilişkin önerisinin cumhurbaşkanı onayı ile Anayasa taslağına dahil edildiğini açıklamıştı. Celdibay, Cumhurbaşkanı Tokayev’in aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Kazakistan’ın bir devlet olarak güçlendirilmesinde ve başkentin oluşumunda belirleyici rolünü tarihi bir gerçek olarak gördüğünü, bu nedenle Nazarbayev’in ismini taşıyan diğer tesislerin ismini koruması gerektiğini söylemişti.

Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ülkeyi yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra 2019 mart ayında görevinden istifa etmişti. Cumhurbaşkanı görevini devralan Cumhurbaşkanı Tokayev’in önerisiyle Nazarbayev’in ismi başkente verilmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan astana
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