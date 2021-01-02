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Kazakistan'da idam cezası kaldırıldı

02.01.2021 13:23 | Son Güncelleme:
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Kazakistan'da idam cezası kaldırıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev, Birleşmiş Milletlerin (BM) ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan ve meclisten geçen protokolü imzaladı. Tokayev’in imzası ile Kazakistan’da idam cezası kalkmış oldu.

Kazakistan’da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in görevi bırakıp koltuğunu Kasım Tokayev’e devretmesinin ardından ülkede radikal değişiklikler ve reformlar devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından en çok kişi hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması konusunda eleştirilen Kazakistan, bu algının ortadan kalkması için yeni bir reforma daha imza attı.
Cumhurbaşkanı Tokayev, BM’nin ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokolü’nün parlamento da onaylanmasının ardından protokolü imzaladı.

İDAM CEZASI KALDIRILDI

Tokayev’in imzaladığı protokole göre, ülkede savaş halleri dışında idam cezası uygulanmayacak ve ceza infaz konusunda yeni bir çalışma yapılacak.

Geçtiğimiz Eylül ayında Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, BM’nin protokolünü parlamentoya sunmuş bu protokol milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmişti. Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 2003 yılında idam cezası infazlarını süresiz olarak durdurulması yönünde talimat vermiş fakat ülkenin anayasasından idam cezası kaldırılmamıştı.

Kaynak: İHA

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