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Kazakistan'da petrol kuyusundaki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 11:01 | Son Güncelleme

Kazakistan'da petrol kuyusundaki yangın

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'daki bir petrol çıkartma platformunda 3 gündür devam eden yangının dün gece saatlerinde kendi kendine söndüğü bildirildi.

Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, Mangıstau eyaletindeki Kalamkas petrol kuyusunda, pazartesi günü başlayan yangının dün gece saatlerinde kendi kendine söndüğü belirtildi.

Hazar Denizi kıyısındaki Kalamkas petrol kuyusunun üzerinin kapatılmasından sonra platformda 13 Mart'ta kaza meydana gelmiş, su ve doğal gaz karışımı sıvı sızıntısı nedeniyle 25 Mart'ta da yangın çıkmıştı.

Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesi, petrol kuyusundaki yangını söndürme çalışmalarının aynı gün başlatıldığını ve 26 Mart itibarıyla olumlu sonuç alınamadığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
petrol kuyusu

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