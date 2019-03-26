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Kazakistan'da petrol kuyusundaki yangın iki gündür sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 21:55 | Son Güncelleme

Hazar Denizi kıyısındaki bir petrol kuyusunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'daki bir petrol çıkartma platformunda iki hafta önce yaşanan kazanın ardından dün başlayan yangının hala söndürülemediği bildirildi.

Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesi Başkanı Vladimir Bekker, düzenlediği basın toplantısında, Mangıstau eyaletindeki Kalamkas petrol kuyusunda dün başlayan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ancak çabaların sonuçsuz kaldığını söyledi.

Olay yerinde 10 itfaiye aracı ve 80 itfaiye erinin çalıştığını ifaden eden Bekker, bölgeye ek araç gönderileceğini belirtti.

Enerji Bakan Yardımcısı Sabit Nurlıbay da kazanın yaşandığı 13 Mart'tan itibaren çevre kontrolü çalışmalarına başlandığı bilgisini vererek, "Hava ve suyun kalite kontrolü her gün yapılıyor. Kaza yeri Hazar Denizi'ne 4,5 kilometre uzaklıkta yer alıyor." dedi.

Kazanın yaşandığı yere yaklaşık 80 kilometre mesafede yerleşim birimlerinin bulunduğunu ifade eden Nurlıbay, bölge sakinleri için herhangi tehlike olmadığını dile getirdi.

Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesi'ne göre, Hazar Denizi kıyısındaki Kalamkas petrol kuyusundaki kaza, çimento çalışmalarının ardından kuyunun üzerinin kapatılmasından sonra meydana geldi.

Yangın ise sondaj sahası çevresinde çıkan su ve doğal gaz karışımı sıvı nedeniyle başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kalamkas petrol kuyusu yangın

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