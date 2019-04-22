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Kazakistan'da Yatırım Koordinasyon Konseyi kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin: - "Ülke ekonomisinin temel sürücüsü doğrudan yabancı yatırım olmalı"

NUR SULTAN (AA) - "Astana" Uluslararası Finans Merkezi'nde (AIFC) Yatırım Koordinasyon Konseyi ve Yatırım Merkezi kurulacak.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'in başkanlığında düzenlenen ülkeye yatırım çekilmesi konusunun ele alındığı bakanlar kurulu toplantısında, AIFC çerçevesinde Yatırım Koordinasyon Konseyi ve Yatırım Merkezi'nin kurulması kararlaştırıldı.

Mamin, ülke ekonomisinin kalkınmasında doğrudan yabancı yatırım çekmenin önemini vurgulayarak, "Ülke ekonomisinin temel sürücüsü doğrudan yabancı yatırım olmalı." dedi.

Yatırım Koordinasyon Konseyi ve Yatırım Merkezi, Kazakistan'ın yatırım ortamının tanıtılması, yatırımcılara "tek pencere" prensibiyle hizmetler vermesi ve yatırım projeleri havuzunun oluşturulmasına yönelik faaliyet gösterecek.

Bağımsızlığı kazanmasından bu yana (1991'den) ülkesine 300 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çeken Kazakistan, Orta Asya bölgesinde lider konumunu koruyor.

Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 2015'te aldığı kararla geçen yıl faaliyete geçen AIFC, uluslararası düzeyde finansal hizmetler vermeyi hedefliyor.

İngiliz ticaret hukuku ilkelerine dayalı faaliyet gösteren ve modern finansal teknolojilerin kullanıldığı AIFC'de, çeşitli uluslararası finansal merkezlerde çalışma deneyimi olan İngiliz hakimler görev yapıyor.

AIFC'de kaydolan firmalara, finansal operasyonlarda vergi kolaylıkları, yabancı yatırımcılar için vize, yabancı iş gücü çalıştırma alanında kolaylıklar sağlanıyor.

Kazakistan, 2025 yılına kadar AIFC aracılığıyla 40 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekmeyi hedefliyor.

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Astana Uluslararası Finans Merkezi

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