Kazanan: Antalya! Dünyanın en büyük uzay konferansı Türkiye'de düzenleniyor: 70'ten fazla ülke, 10 binden fazla katılımcı yer alacak

Son dakika haberi: Dünyanın dört bir yanından uzay meraklıları Türkiye'yi ziyaret edecek. Bakan Kacır, Uluslararası Uzay Kongresi IAC 2026’nın seçme sürecinin tamamlandığını açıkladı. Kazanan Antalya oldu.

TÜRKİYE'DE DAHA BÜYÜĞÜ OLMADI

70'ten fazla ülkeden 10 binden fazla katılımcının yer alacağını belirten Bakan Kacır, kongrenin Türkiye'de şimdiye dek düzenlenmiş en büyük uluslararası bilimsel organizasyon olacağını bildirdi. Kacır sosyal medya paylaşımına şöyle devam etti:

"Milli Uzay Programı’yla adım adım gerçekleştirmekte olduğumuz projeler, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam edecek. Adaylık sürecimize en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.Uzay alanında çalışan neredeyse bütün önemli kurum ve şirketlerin bir araya geleceği kongre ve fuarın şimdiden, Antalya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."



