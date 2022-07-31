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Kazanç vaadiyle kurulan Turgo Shared sistemi çöktü! Binlerce üyeye mesaj atıldı: Artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız

31.07.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online olarak yüksek kar vaadi iddiasıyla ortaya çıkan ve çok sayıda üyeye ulaşan Turgo Shared sisteminin çöktüğünün duyurulmasının ardından ortalık karıştı. Kısa sürede binlerce kişinin üye yapıldığı sistem nedeniyle çok sayıda kişi mağdur oldu. Şirket yetkilisi ise "Artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız" ifadeleri de bulunan bir mesajla üyelere ulaştı. Sistemin üyelere bisiklet ve otomobil satın aldırdığı ve bunların kiralanması yoluyla üyelerin para kazanacağı vaadinde bulunduğu belirtildi.

Kazanç vaadiyle kurulan Turgo Shared sistemi çöktü! Binlerce üyeye mesaj atıldı: Artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız

Balıkesir'de kendisini Japonya merkezli bir firmanın temsilcisi olarak tanıtıp, güven sağlayan ve emekli polis memuru olduğu öğrenilen G.T., online Turgo Shared sistemini kurdu. Sistem üzerinden 174 dolardan başlayan fiyatlarla giriş yapan üyelere 20 gün içerisinde yatırdıkları ana parayı geri alma güvencesi sağlandı ardından da düzenli olarak ödeme yapılacağı belirtildi.

KISA SÜREDE TÜRKİYE'YE YAYILDI

Balıkesir merkezli sistem kısa sürede Türkiye'de çok sayıda ile yayıldı ve sistem binlerce üyeye ulaştı. İlk olarak üyelere sistem üzerinden bisiklet almaları gerektiği, bu bisikletler başkaları tarafından kiralandıkça para kazanacakları belirtildi. Sisteme olan talep arttıkça kiralandığı söylenen bisikletlere değeri 800 bin TL'yi bulan lüks otomobiller de eklendi. Sisteme giriş yapmak için gerekli olan davet kodunu gönderen kişilerin de para kazanmasıyla hızla yayılan sisteme, çok sayıda devlet memurunun giriş yaptığı, üyelerle iletişimin Whatsapp grupları üzerinden kurulduğu öğrenildi.

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MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Sistemi bir süre daha devam ettiren G.T., dün sitenin giriş panelinde yer alan paylaşımda temsilcisi olduğunu söylediği şirketin Türkiye piyasasından çekildiğini belirtti. Kendisine ulaşamayan ve dolandırıldığını anlayan mağdurlar G.T. hakkında polise şikayetçi oldu. Öte yandan, para kaybeden mağdurlardan biri G.T.'nin Balıkesir'de bulunan işletmesinin camlarını taşla kırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yakalanan G.T. bugün gözaltına alındı.

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"ARTIK İŞİN SONUNA GELMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

G.T., sistemin üyelerine kendisinin de mağdur edildiğini belirten bir mesaj iletti. G.T. mesajında şu ifadelere yer verdi:

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"Arkadaşlarım, kardeşlerim artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu gece yapılan açıklamada Aileena (söz konusu Japon şirket) Türkiye piyasasından saldırıdan ötürü çekildiklerini bildirdiler ve o zamandan bu yana mesajlarıma hiçbir şekilde geri dönüş alamadım. Biliyorum ki sistemde kazananlar da kaybedenler de var. Fakat platforma para aktarımı platformdan herkesin kripto cüzdanlarına aktarılan paralarda platform yetkilileri tarafından yapılmaktaydı. Aileena, zararın karşılanması konusunda yazdığım mesajların hiç birisine bu saate kadar dönüş yapmadı. Sizlerden tek ricam hiçbir şekilde kimse kimseye kırıcı ve tehditkar davranışlarda bulunmasın çünkü sistemde herkes mağdur durumda."

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ARKADAŞI KREDİ ÇEKTİ, SİSTEME GİRDİ

Sisteme dahil olan ancak az bir zararla sistemden çıktığını dile getiren mağdurlardan Hüseyin Dağgezen (25), "Bize Japonya'dan bisiklet kiralandığını ve bu şekilde kazanç sağlandığını söylediler. İşlemin 21 günde tamamlandığını ve daha sonra kara geçildiği bilgisi verildi. Eğer altındaki biri araba alırsa yaklaşık 2 bin 500 lira kazandırıyor. Benim şu an bin lira kadar bir zararım var. Benim altımdakiler arasında bir arkadaşım var. Kendisi engelli. Borçlarını kapatmak için kredi çekti ve sisteme giriş yaptı. Şu an 64 bin lira kadar zararda. Çok sayıda mağdur var. Bütün sorumlu G.T.'dir. Ben ilk başta 3 bin 600 liraya bir bisiklet aldım. 10'uncu günde baktım kazanç getiriyor. Elektrikli bisikletle aldım sonra. 11 bin 500 lira kadar para yatırdım. 10 bin 500 lira geri aldım. Sonra sistemin siber saldırıya uğradığı söylendi. Panik yapılmamasını, sistemin normale döneceğini söylediler. Sistem düzeldi ve herkese bir tur ödeme yaptılar. Ondan sonra sistemi kapattılar. Cumartesi günü biriken bütün paranızı alacaksınız dediler ama bir daha ulaşamadık. Ben konuyla ilgili şikayetçi olmadım ama çok sayıda şikayetçi var" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Japonya online
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