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  4. Kazandığı para ödülünü Ortaokul öğrencisi Gazze'ye yolladı!

Kazandığı para ödülünü Ortaokul öğrencisi Gazze'ye yolladı!

15.03.2024 19:23
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Zonguldak Alaplı'dan duygulandıran bir haber geldi. Yusuf Yılmaz, şiir yarışmasında kazandığı para ödülünü Gazze'ye bağışladı.

Kazandığı para ödülünü Ortaokul öğrencisi Gazze'ye yolladı!

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Alaplı İlçe Müftülüğünce düzenlenen ezbere şiir okuma yarışmasında ilçe birincisi olan Merkez Ortaokul öğrencisi Yusuf Yılmaz kazandığı ödülü, Türkiye Diyanet Vakfı Alaplı Şubesi'ne teslim ederek Gazze için bağışladı.

Merkez Ortaokul Müdürü Mehmet Kaymakçı ve ödülü kazanan Yusuf Yılmaz'ın babası Öğretmen Yaşar Yılmaz'ın katıldığı ziyarette konuşan Yusuf Yılmaz, "Kazanırsam Gazze'ye bağışlayacağım diyordum. Allah'a şükür kazandım. İstedim ki bu çorbada benim de bir tuzum olsun. Dünyanın en zengin insanı olarak görüyorum kendimi. Çünkü bütün param buydu ve bütün paramı Gazze için verdim" dedi.

Bu örnek davranışı ve duyarlılığı için Yusuf Yılmaz'ı anlından öpen İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik, "Bir öğrencimizin hayatında kazandığı bir ödülü bir cansuyu bir ses ve bir nefes olmak için Gazze'ye bağışlaması çok kıymetli. Bu hassasiyeti için teşekkür ediyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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