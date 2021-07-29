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Kazayı fark etmeyen sürücü önündeki araçlara çarptı! D-100'ü kilitleyen olay

29.07.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne istikameti Kartal mevkiinde meydana gelen kaza, D-100'ü kilitledi. Dört aracın karıştığı zincirleme kazayı fark etmeyen bir sürücü, kullandığı otomobille iki araca çarptı. İki kişinin yaralandığı ikinci kazada, sürücü aracını terk ederek yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Kazayı fark etmeyen sürücü önündeki araçlara çarptı! D-100'ü kilitleyen olay

İlk kaza saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti Kartal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil başka otomobillere de çarptı. Toplam dört otomobilin karıştığı kaza sebebiyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 KARAYOLU EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Oluşan trafik yoğunluğunu fark edemeyen otomobil sürücüsü önünde duran minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs önünde duran başka bir otomobile çarptı. Kaza sebebiyle minibüste bulunan iki kişi yaralanırken kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü aracını terk edip bariyerlerden atlayarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. İkinci kaza sebebiyle D-100 Karayolu Edirne istikameti tamamen trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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ARAÇTAN ALKOL KUTULARI ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu kazaya sebep olan otomobil içerisinde alkol kutuları bulundu. Sağlık ekipleri yaralanan iki kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Olayın görgü tanığı bir kişi, "Orta şeritten geliyordu. Bayağı bir hızlı geliyordu. Siyah araba durmuştu. Hızlı geldiği için yandan vurdu. Ondan sonra adam şuradan karşıya geçti. Yürüyordu ve ondan sonra kaçtı. Hızlıca kaçmaya başladı. Aracını bırakıp kaçtı. Yaralanan olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde konuştu. Kaza sebebiyle araçlardan yola dökülen yağ, yol bakım ekipleri tarafından kumlanırken polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Edirne
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