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Kazayı gören 4 genci öldü sandı, akordiyon bariyer hayatlarını kurtardı: Sünger gibi düşünün....

02.01.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da meydanda gelen bir trafik kazasında, otomobilin çarptığı akordiyon bariyer adeta 4 gencin hayatını kurtardı. Kazayı görenler araçtakilerin öldüğünü zannederken, havali bariyerlerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. İleri Sürüş Uzmanı Ali İhsan Derindağ, "Sünger gibi düşünün, o kadar faydalı bir şey." diye konuştu.

Kazayı gören 4 genci öldü sandı, akordiyon bariyer hayatlarını kurtardı: Sünger gibi düşünün....

Yeni yılın ilk sabahında Okmeydanı'nda meydana gelen kazada bariyere çarpan otomobildeki 4 kişiden 2'si ağır yaralandı. O sırada şans eseri olay yerinden geçen ATV Haber ekibi, hemen yaralıların yanına koştu.

Çarpmanın etkisiyle birlikte araçtaki 2 kişi yola fırlarken, 2 kişi de araç içinde sıkıştı. Arabadan sızan benzin çevredekileri endişelendirirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan 4 gencin tedavisi devam ediyor.

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AKORDİYON BARİYER HAYATLARINI KURTARDI

Kazayı görenler 'Biz hepsi öldü zannettik" derken, bu denli büyük bir kazada can kaybının yaşanmamasını nedeni ise uzmanlara göre "Havalı bariyer"

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"SÜNGER GİBİ DÜŞÜNÜN"

İleri Sürüş Uzmanı Ali İhsan Derindağ, "Sünger gibi düşünün. Bir betonun üzerine düşmekle sünger yığının üzerine düşmek ne kadar farklıysa, o kadar faydalı bir şey." diye konuştu.

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Çelik bariyerlerle havalı bariyerler arasındaki ciddi farklar dikkat çekiyor.

Yol kenarındaki çelik bariyerler adeta jilet gibi aracı kesebiliyor. Aracın bir tarafından girdiğinde diğer tarafından çıkan çelik bariyerler, çok sayıda can kaybına da neden oluyor.

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AKORDİYON GİBİ ESNİYOR

Havalı bariyer ise akordiyon gibi esnediği için darbeyi azaltıyor. Basıncı da azaltarak can güvenliğini çelik bariyerlere göre daha fazla sağlıyor.

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Akordiyon bariyerler, özellikle yol ayrımında yani kaza riskinin yüksek olduğu noktalarda kullanılıyor.

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trafik kazası İstanbul bariyer

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